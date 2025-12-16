Discesa Val Gardena, Paris 3° nella prima prova

L'azzurro Domnik Paris ha realizzato il terzo tempo nella prima prova cronometrata in vista delle discese libere di coppa del mondo di giovedì e sabato in programma sulla pista Saslong, in Val Gardena. Paris ha registrato 78 centesimi di secondo di ritardo dal più veloce, lo svizzero Marco Odermatt, che è sceso in 2.03.68. Secondo miglior tempo - con 72 centesimi di distacco - per l'austriaco Daniel Hemetsberger. Più indietro gli altri azzurri con Florian Schieder 12/o con più di due secondi di distacco. Domani seconda e ultima prova. In Val Gardena oltre alle due discese, con la prima che recupera Beaver Creek, è in programma per venerdì anche un SuperG.

Vedi anche Le classifiche di Coppa del mondo di sci maschile