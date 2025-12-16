Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Coppa del mondo sci, discesa Val Gardena: Dominik Paris 3° nella prima prova

sci alpino

L'azzurro con il terzo tempo nella prima prova cronometrata sulla pista Saslong, in vista delle discese libere in programma giovedì e sabato in Val Gardena. Lo svizzero Odermatt - leader della classifica generale di coppa del mondo - il più veloce davanti all'austriaco Hemetsberger

L'azzurro Domnik Paris ha realizzato il terzo tempo nella prima prova cronometrata in vista delle discese libere di coppa del mondo di giovedì e sabato in programma sulla pista Saslong, in Val Gardena. Paris ha registrato 78 centesimi di secondo di ritardo dal più veloce, lo svizzero Marco Odermatt, che è sceso in 2.03.68. Secondo miglior tempo - con 72 centesimi di distacco - per l'austriaco Daniel Hemetsberger. Più indietro gli altri azzurri con Florian Schieder 12/o con più di due secondi di distacco. Domani seconda e ultima prova. In Val Gardena oltre alle due discese, con la prima che recupera Beaver Creek, è in programma per venerdì anche un SuperG. 

Vedi anche

Le classifiche di Coppa del mondo di sci maschile

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Altri Sport: Altre Notizie

Discesa Val Gardena, Paris 3° nella prima prova

sci alpino

L'azzurro con il terzo tempo nella prima prova cronometrata sulla pista Saslong, in vista delle...

Biathlon, Vittozzi vince inseguimento a Hochfilzen

biathlon

L'atleta azzurra ha conquistato la vittoria nell'inseguimento femminile a Hochfilzen, gara della...

John Cena, fine di un'era: si ritira dal wrestling

wrestling

Nella notte italiana tra sabato 13 e domenica 14 dicembre, John Cena ha affrontato e perso contro...

Europei cross: Battocletti e staffetta mista d'oro

Atletica

Agli Europei di cross di Lagoa, in Portogallo, Nadia Battocletti si conferma campionessa dopo il...

Snowboard Cervinia, 2° posto per Moioli-Sommariva

snowboard

Michela Moioli e Lorenzo Sommariva secondi nella prova mista a squadre a Cervinia, gara di coppa...
VAI ALLA SEZIONE

ALTRE NEWS