Gigante femminile Copper Mountain LIVE

Appuntamento con il gigante femminile di coppa del mondo di Copper Mountain. A causa della neve caduta nella notte in Colorado la partenza è stata posticipata di 30 minuti: prima manche alle 18.30, seconda alle 21.30. Occhi puntati sulla padrona di casa Mikaela Shiffrin, considerate anche le assenze di Brignone e Gut-Behrami. A Soelden lo scorso 25 ottobre si impose l'austriaca Schleib. Per l'Italia al via Sofia Goggia, Lara Della Mea, Giorgia Collomb, Asja Zenere e Ilaria Ghisalberti

START LIST E RISULTATI LIVE