Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Coppa del mondo sci, gigante femminile a Copper Mountain in diretta

sci alpino

Appuntamento con il gigante femminile di coppa del mondo di Copper Mountain. A causa della neve caduta nella notte in Colorado la partenza è stata posticipata di 30 minuti: prima manche alle 18.30, seconda alle 21.30. Occhi puntati sulla padrona di casa Mikaela Shiffrin, considerate anche le assenze di Brignone e Gut-Behrami. A Soelden lo scorso 25 ottobre si impose l'austriaca Schleib. Per l'Italia al via Sofia Goggia, Lara Della Mea, Giorgia Collomb, Asja Zenere e Ilaria Ghisalberti

START LIST E RISULTATI LIVE

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Altri Sport: Altre Notizie

Gigante femminile Copper Mountain LIVE

sci alpino

Appuntamento con il gigante femminile di coppa del mondo di Copper Mountain. A causa della neve...

Biathlon, Italia 2^ nella staffetta a Oestersund

BIATHLON

Al debutto nella Coppa del Mondo 2025/26 di biathlon, l'Italia chiude al 2° posto nella staffetta...

Slalom gigante, vince Brennsteiner. 5° Vinatzer

Copper Mountain

Nella prova dello slalom gigante di Copper Mountain, arriva il primo trionfo a 34 anni di Stefan...

Europei di Curling: l'Italia chiude al 4° posto

curling

Il cammino degli azzurri agli Europei di Curling si chiude con un quarto posto. Nella finalina...

Europei di Curling: Italia battuta in semifinale

curling

Il sogno europeo degli azzurri finisce a un passo dalla finale. Avanti 7-6 prima dell'ultimo end,...
VAI ALLA SEZIONE

ALTRE NEWS