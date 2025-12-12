Decisi i quattro portabandiera azzurri per la cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina, in programma il prossimo 6 febbraio. A Milano, i due alfieri azzurri saranno Arianna Fontana e Federico Pellegrino, a Cortina d'Ampezzo l'onore toccherà a Federica Brignone e Amos Mosaner. Arianna Fontana, con 11 medaglie olimpiche vinte nello short track, è l'atleta azzurra ad aver vinto più medaglie nei Giochi invernali ed è a solo due medaglie dal record storico di Enrico Mangiarotti (scherma). Federico Pellegrino ha vinto due argenti nella sprint di fondo nel 2018 e 2022. Federica Brignone ha conquistato un argento olimpico nel 2022 e due bronzi nel 2018 e nel 2022. Amos Mosaner, in coppia con Stefania Constantini, ha portato in Italia la prima medaglia d'oro nella storia del curling azzurro, trionfando nel doppio misto a Pechino 2022.