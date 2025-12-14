Slalom Val d'Isere, 1^ manche: Meillard in testa

Offerte Sky
Coppa del mondo di sci, Slalom maschile in Val d'Isere: risultato in diretta

sci alpino

Lo svizzero Loic Meillard in testa dopo la prima manche dello slalom in Val d'Isere. Alle sue spalle i norvegesi Haugan, McGrath e Kristoffersen. Quinto il brasiliano Pinheiro Braathen. Nono posto per Sala. 25° Vinatzer, 29° Kastlunger. Seconda manche alle 12.30

STARTLIST E RISULTATI LIVE - SUPERG FEMMINILE ST. MORITZ LIVE

Lo svizzero Loic Meillard, vincitore del gigante di sabato e campione di speciale in carica, è al comando in 47.49 dello slalom in Val d'Isere. Vicinissimi alle sue spalle i norvegesi Timon Haugan in 47.54 e Atle Mcgrath in 47.63. Per l'Italia - sulla parte finale della Face de Bellevarde , con un bel pendio, buon fondo ma tracciatura parecchio stretta - il miglior azzurro è il lombardo Tommaso Sala. Con l'alto pettorale 29 Sala ha realizzato un buon 9/o tempo in 48.68. Più indietro Alex Vinatzer, che chiude la prima manche in 49.78. Seconda manche alle 12.30

Slalom Val d'Isere, ordine d'arrivo prima manche

  • 1. MEILLARD Loic (SVI) 47.49
  • 2. HAUGAN Timon (NOR) +0.05
  • 3. MCGRATH Atle Lie (NOR) +0.14
  • 4. KRISTOFFERSEN Henrik (NOR) +0.43
  • 5. PINHEIRO BRAATHEN Lucas (BRA) +0.51
  • 6. GSTREIN Fabio (AUT) +0.71
  • 7. TAYLOR Laurie (GBR) +1.08
  • 8. NOEL Clement (FRA) +1.10
  • 9. SALA Tommaso (ITA) +1.19
  • 10. AMIEZ Steven (FRA) +1.32

