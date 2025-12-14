Slalom Val d'Isere, 1^ manche: Meillard in testa

Lo svizzero Loic Meillard, vincitore del gigante di sabato e campione di speciale in carica, è al comando in 47.49 dello slalom in Val d'Isere. Vicinissimi alle sue spalle i norvegesi Timon Haugan in 47.54 e Atle Mcgrath in 47.63. Per l'Italia - sulla parte finale della Face de Bellevarde , con un bel pendio, buon fondo ma tracciatura parecchio stretta - il miglior azzurro è il lombardo Tommaso Sala. Con l'alto pettorale 29 Sala ha realizzato un buon 9/o tempo in 48.68. Più indietro Alex Vinatzer, che chiude la prima manche in 49.78. Seconda manche alle 12.30