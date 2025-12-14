Slittino, Italia vince staffetta mista a Park City

Offerte Sky
Slittino, coppa del mondo: Italia vince staffetta mista a Park City

slittino

Verena Hofer, Ivan Nagler/Fabian Malleier, Leon Felderer e Andrea Vötter/Marion Oberhofer si impongono nella staffetta mista a Park City, in una gara valida per la coppa del mondo. Alle spalle dell'Italia Austria e Stati Uniti, Nelle prove individuali Verena Hofer seconda, Leon Felderer terzo 

Verena Hofer seconda, Leon Felderer terzo seguito da Dominik Fischnaller, e poi trionfo nella staffetta mista: e' una tappa di Coppa del Mondo di grande successo per l'Italia dello slittino quella di Park City, negli Stati Uniti. Per Hofer e Felderer si tratta del primo podio individuale della carriera nel massimo circuito. L'epilogo della tappa è trionfale per l'Italia che può schierare nella staffetta mista tutti i protagonisti dei tre podi del fine settimana, Verena Hofer - Ivan Nagler, Fabian Malleier - Leon Felderer insieme a Andrea Vötter, Marion Oberhofer, quarte nel doppio femminile: una formazione che si mantiene al comando dal primo all'ultmo riscontro, dominando completamente la scena in 3'05″885 con 207 millesimi di margine sull'Austria e 0″566 sugli Stati Uniti. 

