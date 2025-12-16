Slalom femminile Courchevel LIVE alle 17.45

La coppa del mondo di sci femminile protagonista con lo slalom in notturna a Courchevel (Francia). Favorita la statunitense Mikaela Shiffrin, che si è imposta nei tre precedenti appuntamenti nella specialità. Le principali rivali della leader della classifica generale saranno Duerr, Rast, Colturi, Holdener e Ljutic. Per l'Italia occhi puntati su Lara Della Mea e Martina Peterlini. Al via anche Beatrice Sola, Emilia Mondinelli, Celina Haller, Giorgia Collomb e Giulia Valleriani

STARTLIST E RISULTATI LIVE