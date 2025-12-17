Maltempo, annullata discesa libera in Val Gardena

Offerte Sky
Pioggia e neve, annullata discesa libera in Val Gardena

Sci

La pioggia e la neve bagnata della pista Saslong hanno spinto gli organizzatori a cancellare la seconda sessione dopo quella di ieri nella quale l'azzurro Dominik Paris aveva registrato il terzo tempo, con Odermatt il più veloce in pista

E' stata annullata la seconda prova della discesa libera di Coppa del mondo in Val Gardena. La pioggia e la neve bagnata della pista Saslong hanno spinto gli organizzatori a cancellare la seconda sessione, dopo quella di ieri nella quale l'azzurro Dominik Paris aveva registrato il terzo tempo, con Odermatt il più veloce in pista. Il programma di Coppa del Mondo prevede due libere sulle nevi gardenesi, una domani e una sabato. 

ALTRE NEWS