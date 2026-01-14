L'Italia continua a brillare nella Coppa del Mondo di snowboard. Gli azzurri fanno 3 su 3 nella tappa di Bad Gastein (Austria) e dopo le vittorie di martedì nello slalom parallelo di Maurizio Bormolini al maschile e Lucia Dalmasso al femmile, l'Italia vince anche nel parallelo a squadre, il primo della stagione. A vincere è stata la coppia "Italia 2", formata da Aaron March e Lucia Dalmasso, che nella big final hanno superato gli svizzeri Julie Zogg e Dario Caviezel. Terzo gradino del podio, invece, per Gabriel Messner e Jasmin Coratti che, dopo aver perso il derby azzurro in semifinale, hanno vinto la small final contro la coppia austriaca Pichelkastner/Karner. Per l'italsnowboard sono già 21 podi da inizio stagione: numeri impressionanti in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina.

