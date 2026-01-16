Biathlon, Vittozzi terza nella sprint femminile di Ruhpolding

Secondo podio individuale in stagione in Coppa del Mondo per Lisa Vittozzi, che ha conquistato il terzo posto nella sprint di Ruhpolding dietro alla svedese Oeberg e alla francese Jeanmonnot. "Sono fiduciosa di arrivare nel pieno della forma alle Olimpiadi", ha detto l'azzurra

Lisa Vittozzi ha chiuso al terzo posto nella sprint di Ruhpolding, in una gara in cui la precisione dal poligono ha fatto la differenza. Per l'azzurra si tratta del secondo podio individuale dell'anno in Coppa del Mondo. A vincere è stata la svedese Hanna Oeberg in 19'10"07 davanti alla francese Jeanmonnot (a 7"5) e a Vittozzi (a 11"7). Sempre parlando di Italia, in zona punti Dorothea Wierer, che ha chiuso 17^ a causa di un errore, Hannah Auchentaller (33^con un errore) e Michela Carrara (39^con 3 errori). In classifica generale, Jeanmonnot resta prima con 628 punti davanti a Suvi Minkkinen e Maren Kirkeeide. Wierer è 7^ con 387 punti, mentre Vittozzi è 9^ a 369.