Coppa del mondo di sci, Slalom maschile a Wengen: risultato in diretta live

Sci

Il weekend di Coppa del Mondo si conclude a Wengen, con il settimo slalom maschile della stagione: le speranze azzurre sono affidate in particolare a Vinatzer. La prima manche inizierà dalle 10

I RISULTATI LIVE

Pattinaggio di figura, Rizzo argento agli Europei

pattinaggio

Impresa di Matteo Rizzo agli Europei di pattinaggio di figura a Sheffield: rimonta nel libero e...

Europei short track, tris di medaglie per l'Italia

short track

Tris di medaglie agli Europei di short track in Olanda. Argento per la staffetta...

Pellegrino brilla a Oberhof: è 2° nella sprint

sci di fondo

Federico Pellegrino, alla presenza numero 300 in gare individuali in Coppa del Mondo, chiude...

Biathlon, Sprint Ruhpolding: Giacomel secondo

biathlon

Quarto podio consecutivo in coppa del mondo per l'azzurro, che nella sprint 10 km...

Franzoni, un altro podio: 3° in discesa a Wengen

Sci

Dopo il trionfo in Super G, Giovanni Franzoni si ripete e conquista un ottimo terzo posto nella...
