Biathlon, Hofer terzo nella short individual a Nove Mesto. Giacomel 10°

BIATHLON

Applausi per Lukas Hofer, che chiude al terzo posto nella short individual di Coppa del Mondo di biathlon a Nove Mesto. In Repubblica Ceca il 36enne azzurro chiude alle spalle dei francesi Perrot e Jacquelin. Complicato quarto poligono per Tommaso Giacomel, che termina al 10° posto pur mantenendo il pettorale giallo della classifica generale con 23 punti di vantaggio proprio su Perrot 

GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Lukas Hofer torna sul podio ed è terzo nella short individual che ha aperto la tappa di Coppa del Mondo di biathlon di Nove Mesto. In Repubblica Ceca, il 36enne azzurro trova lo zero al tiro per ripresentarsi sul podio dopo quasi quattro anni dall'ultima presenza, datata marzo 2022 nella sprint di Kontiolahti: sale così a 13 con due vittorie il bottino complessivo di podi di Hofer nel massimo circuito, incluso l'argento iridato del 2011 di Kanthy Mansinysk. Hofer ha il grande merito di non commettere errori al poligono nelle quattro sessioni, proprio come i francesi Eric Perrot ed Emilien Jacquelin che lo precedono sul traguardo: 36'30″6 per il vincitore Perrot, pronto ad accumulare un margine di 41″8 sul connazionale e 54″1 sull'azzurro. Un complicato quarto poligono frena invece la marcia di Tommaso Giacomel (0-1-0-3), decimo nonostante le 4 penalità: l'azzurro rispetto alle ultime uscite ritrova solidità nel tiro a terra, ma l'ultima sessione lo porta a sbagliare tre volte e a chiudere a 2'33 da Perrot. Giacomel mantiene il pettorale giallo di leader della generale con 767 punti ed un margine ridotto a 23 lunghezze su Perrot (744). Venerdì la tappa di Nove Mesto prosegue con la prova femminile.

