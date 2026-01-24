Una forma... olimpica. Milano-Cortina si avvicina e, nel giorno della strepitosa vittoria di Giovanni Franzoni nella discesa libera di Kitzbuehel, l'Italia del biathlon (Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Lucas Hofer e Tommaso Giacomel) vince anche la staffetta mista di Coppa del Mondo a Nove Mesto davanti alla Francia e alla Repubblica Ceca. Trascinatore, con una frazione mostre nel finale proprio il 25enne nato a Vipiteno

Dal tempio della velocità di Kitzbuehel, a Nove Mesto. L'Italia si gode un sabato fantastico in preparazione di Milano-Cortina dimostrando di essere in una forma... olimpica. Dopo la strepitosa vittoria di Giovanni Franzoni sulla Streif, è l'Italia del biathlon a strappare applausi e a promettere un futuro pieno di soddisfazioni per gli Azzurri. Il quartetto composto da Wierer, Vittozzi, Hofer e Giacomel ha vinto la staffetta mista di Nove Mesto davanti alla Francia (+24.7) e Repubblica Ceca (+57.2)