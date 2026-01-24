Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Biathlon, all’Italia la staffetta mista di Nove Mesto. Giacomel trascinatore

biathlon

Una forma... olimpica. Milano-Cortina si avvicina e, nel giorno della strepitosa vittoria di Giovanni Franzoni nella discesa libera di Kitzbuehel, l'Italia del biathlon (Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Lucas Hofer e Tommaso Giacomel) vince anche la staffetta mista di Coppa del Mondo a Nove Mesto davanti alla Francia e alla Repubblica Ceca. Trascinatore, con una frazione mostre nel finale proprio il 25enne nato a Vipiteno

Dal tempio della velocità di Kitzbuehel, a Nove Mesto. L'Italia si gode un sabato fantastico in preparazione di Milano-Cortina dimostrando di essere in una forma... olimpica. Dopo la strepitosa vittoria di Giovanni Franzoni sulla Streif, è l'Italia del biathlon a strappare applausi e a promettere un futuro pieno di soddisfazioni per gli Azzurri. Il quartetto composto da Wierer, Vittozzi, Hofer e Giacomel ha vinto la staffetta mista di Nove Mesto davanti alla Francia (+24.7) e Repubblica Ceca (+57.2)

Tommaso Giacomel e Lucas Hofer trascinatori

Dopo un po' di fatica nelle frazioni di Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, Lucas Hofer (un solo errore al poligono) con  una strepitosa frazione di Tommaso Giacomel, l'Italia ha sorpassato la Francia regalandosi un fantastico successo.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Altri Sport: Altre Notizie

Gigante misto Simonhohe, March/Dalmasso secondi

snowboard

L'Italia dello snowboard continua la propria striscia positiva nella Coppa del Mondo. A...

Franzoni vince discesa Kitzbuehel. Schieder 4°

sci alpino

Giovanni Franzoni conferma il suo ottimo momento di forma e conquista anche la discesa...

Sara Hector vince gigante Spindleruv Mlyn

sci alpino

La svedese Sara Hector vince il gigante femminile di Spindleruv Mlyn (Repubblica Ceca). Sul...

World Athletics Indoor Tour, a Boston 1^ meeting

oggi su sky

Oggi su Sky e in streaming su NOW il primo appuntamento “Gold” con il meeting di Boston che...

Sejersted, salvataggio incredibile e chiude quinto

Kitzbühel

Durante il Super-G sulla Streif, il norvegese Adrian Smiseth Sejersted ha lasciato tutti col...
VAI ALLA SEZIONE

ALTRE NEWS