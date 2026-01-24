La Marcialonga, la più famosa, importante e prestigiosa gara di gran fondo in Italia, una delle quattro grandi classiche del circuito Ski Classics, è ancora su Sky. Anche la 53^ edizione, in programma domenica 25 gennaio, andrà in onda in diretta su Sky e in streaming su NOW. A partire dalle ore 7.35 sarà possibile seguire l’evento che, come da tradizione, avrà inizio a Moena per concludersi a Cavalese, tra Val di Fiemme e Val di Fassa, lungo un suggestivo percorso di 70 chilometri e migliaia di partecipanti, con oltre settemila iscritti. Il tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Max e NOW. Telecronaca di Francesco Pierantozzi e Pietro Nicolodi, commento tecnico di Marco Albarello, con Cristian Zorzi inviato speciale lungo il percorso e Dody Nicolussi per le interviste ai protagonisti. Previsti collegamenti live anche su Sky Sport 24. Presenti, sulle nevi delle due valli trentine, i più grandi specialisti al mondo dello sci di fondo, che si si contenderanno la vittoria dopo 70 km di gara.