Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Marcialonga, la 53^ edizione domenica live su Sky

domenica su sky

Tutto pronto per la 53^ edizione della gara di gran fondo di fondo nelle Valli di Fiemme e Fassa. Appuntamento domenica 25 gennaio sul tracciato integrale di 70 km, da Moena a Cavalese, passando per Canazei. Diretta dalle 7.35 su Sky Sport Uno, Sky Sport Max e in streaming su NOW

La Marcialonga, la più famosa, importante e prestigiosa gara di gran fondo in Italia, una delle quattro grandi classiche del circuito Ski Classics, è ancora su SkyAnche la 53^ edizione, in programma domenica 25 gennaio, andrà in onda in diretta su Sky e in streaming su NOW. A partire dalle ore 7.35 sarà possibile seguire l’evento che, come da tradizione, avrà inizio a Moena per concludersi a Cavalese, tra Val di Fiemme e Val di Fassa, lungo un suggestivo percorso di 70 chilometri e migliaia di partecipanti, con oltre settemila iscritti. Il tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Max e NOWTelecronaca di Francesco Pierantozzi e Pietro Nicolodi, commento tecnico di Marco Albarello, con Cristian Zorzi inviato speciale lungo il percorso e Dody Nicolussi per le interviste ai protagonisti. Previsti collegamenti live anche su Sky Sport 24. Presenti, sulle nevi delle due valli trentine, i più grandi specialisti al mondo dello sci di fondo, che si si contenderanno la vittoria dopo 70 km di gara.

Marcialonga-53^ edizione live su Sky

domenica 25 gennaio 2026

  • Diretta ore 7.35 su Sky Sport Uno, Sky Sport Max e in streaming su NOW. Telecronisti Francesco Pierantozzi e Pietro Nicolodi. Commento tecnico di Marco Albarello. Inviato speciale lungo il percorso Cristian Zorzi. Interviste di Dody Nicolussi

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Altri Sport: Altre Notizie

Gigante misto Simonhohe, March/Dalmasso secondi

snowboard

L'Italia dello snowboard continua la propria striscia positiva nella Coppa del Mondo. A...

Franzoni vince discesa Kitzbuehel. Schieder 4°

sci alpino

Giovanni Franzoni conferma il suo ottimo momento di forma e conquista anche la discesa...

Sara Hector vince gigante Spindleruv Mlyn

sci alpino

La svedese Sara Hector vince il gigante femminile di Spindleruv Mlyn (Repubblica Ceca). Sul...

World Athletics Indoor Tour, a Boston 1^ meeting

oggi su sky

Oggi su Sky e in streaming su NOW il primo appuntamento “Gold” con il meeting di Boston che...

Sejersted, salvataggio incredibile e chiude quinto

Kitzbühel

Durante il Super-G sulla Streif, il norvegese Adrian Smiseth Sejersted ha lasciato tutti col...
VAI ALLA SEZIONE

ALTRE NEWS