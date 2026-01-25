Dopo il successo nella staffetta mista di sabato, Lisa Vittozzi sale sul podio anche nella Mass Start di Nove Mesto. L'azzurra è terza dietro alle francesi Simon e Michelon. Settima posizione per Dorothea Wierer, all'ultima gara in coppa del mondo della carriera

Lisa Vittozzi terza nella Mass Start di Nove Mesto (ultima gara prima dei giochi olimpici di Milano-Cortina), dopo la vittoria nella staffetta mista di sabato nella coppa del mondo di biathlon 2025/2026. L'azzurra sale sul podio, alle spalle delle francesi Julia Simon, che conquista il successo in 33:39.4, e Oceane Michelon, seconda in 33:39.9, La leader della classifica generale Lou Jeanmonnot, è invece quarta in 33:48.3. Per Vittozzi - al terzo podio stagionale - un solo errore dal poligono, nella seconda frazione. Per la nazionale di biathlon italiana i podi totali sono 17. Settimo posto per Dorothea Wierer, all’ultima gara di coppa del mondo della carriera.