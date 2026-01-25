Offerte Sky
Biathlon, Lisa Vittozzi terza nella Mass Start di Nove Mesto

biathlon

Dopo il successo nella staffetta mista di sabato, Lisa Vittozzi sale sul podio anche nella Mass Start di Nove Mesto. L'azzurra è terza dietro alle francesi Simon e Michelon. Settima posizione per Dorothea Wierer, all'ultima gara in coppa del mondo della carriera

Lisa Vittozzi terza nella Mass Start di Nove Mesto (ultima gara prima dei giochi olimpici di Milano-Cortina), dopo la vittoria nella staffetta mista di sabato nella coppa del mondo di biathlon 2025/2026. L'azzurra sale sul podio, alle spalle delle francesi Julia Simon, che conquista il successo in 33:39.4, e Oceane Michelon, seconda in 33:39.9, La leader della classifica generale Lou Jeanmonnot, è invece quarta in 33:48.3. Per Vittozzi - al terzo podio stagionale - un solo errore dal poligono, nella seconda frazione. Per la nazionale di biathlon italiana i podi totali sono 17. Settimo posto per Dorothea Wierer, all’ultima gara di coppa del mondo della carriera.

