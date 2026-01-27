Collezione sci di K-Way®, un look per ogni sfumatura dell’inverno
I capi sono leggeri ma caldi, pensati per essere indossati dalla prima discesa del mattino fino all’après-ski. Le finiture opache e i loghi ton-sur-ton esaltano un’estetica minimalista
Leggerezza e calore, materiali tecnici ed estetica essenziale, dalle discese in pista fino all’après-ski. Sono queste le caratteristiche della collezione sci di K-Way® che punta su capi leggeri ma caldi, protettivi e contemporanei. L’ispirazione arriva dalla forza silenziosa dei paesaggi d’alta quota. La nuova palette cromatica, le finiture opache e i loghi ton-sur-ton esaltano un’estetica minimalista, sofisticata e senza tempo.
Comfort e stile dalla prima all’ultima pista
La collezione sci si inserisce all’interno della linea L’Action, la più performante e tecnica di K-Way®. Le nuove giacche da uomo e da donna sono disegnate per seguire i movimenti naturali del corpo, con tagli ergonomici, proporzioni armoniose e una vestibilità precisa ma rilassata. Ogni capo trova equilibrio tra rigore e morbidezza, ridefinendo la silhouette con sobria eleganza. Tecnicità, comfort e stile convivono in una collezione che accompagna gli sciatori dalla prima risalita del mattino fino all’ultima discesa, continuando a vivere anche oltre la pista, nei momenti di relax sulla neve e nell’atmosfera dell’après-ski.
Le altre proposte di K-Way® per la stagione fredda
A livello generale, nella collezione Autunno/Inverno 2025/26 di K-Way® la nuova proposta è caratterizzata da una ricerca creativa che risponde alle esigenze di uno stile di vita moderno, spaziando dall’abbigliamento classico e multifunzionale, adatto sia a contesti casual che formali, fino a capi più sofisticati, sempre concepiti con una prospettiva dinamica e sportiva. La linea Le Vrai, ad esempio, prosegue con l’aggiornamento dei prodotti iniziato nella collezione Primavera/Estate 2025, introducendo il tessuto in nylon riciclato 4.0 anche nei capi invernali. Lo stile evolve verso un look ispirato allo sportswear, mantenendo però la sua iconica versatilità funzionale. Giubbotti antivento e piumini presentano ora dettagli più raffinati, mentre felpe e giacche intermedie vengono riproposte come capi di outerwear. Per i mesi più freddi, K-Way® ha poi introdotto i programmi Thermo Microfiber e Thermo Light Ripstop che includono piumini morbidi e voluminosi che combinano tessuti leggeri e resistenti con silhouette contemporanee. Per le donne, le giacche Thermo Pearly presentano una lucentezza morbida e un design versatile, disponibile sia in versione classica che smanicata.