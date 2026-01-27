I capi sono leggeri ma caldi, pensati per essere indossati dalla prima discesa del mattino fino all’après-ski. Le finiture opache e i loghi ton-sur-ton esaltano un’estetica minimalista

Leggerezza e calore, materiali tecnici ed estetica essenziale, dalle discese in pista fino all’après-ski. Sono queste le caratteristiche della collezione sci di K-Way® che punta su capi leggeri ma caldi, protettivi e contemporanei. L’ispirazione arriva dalla forza silenziosa dei paesaggi d’alta quota. La nuova palette cromatica, le finiture opache e i loghi ton-sur-ton esaltano un’estetica minimalista, sofisticata e senza tempo.

Comfort e stile dalla prima all’ultima pista La collezione sci si inserisce all’interno della linea L’Action, la più performante e tecnica di K-Way®. Le nuove giacche da uomo e da donna sono disegnate per seguire i movimenti naturali del corpo, con tagli ergonomici, proporzioni armoniose e una vestibilità precisa ma rilassata. Ogni capo trova equilibrio tra rigore e morbidezza, ridefinendo la silhouette con sobria eleganza. Tecnicità, comfort e stile convivono in una collezione che accompagna gli sciatori dalla prima risalita del mattino fino all’ultima discesa, continuando a vivere anche oltre la pista, nei momenti di relax sulla neve e nell’atmosfera dell’après-ski.