Sci alpinismo, Giulia Murada seconda nello sprint a Boi Taull

sci alpinismo

Terzo podio stagionale per l'azzurra, seconda nello sprint di coppa del mondo a Boi Taull, alle spalle della francese Emily Harrop. Quarta Alba De Silvestro. Ora l'atteso debutto olimpico per la disciplina

Giulia Murada ancora sul podio nella coppa del mondo di sci alpinismo. La valtellinese è seconda nella sprint di Boi Taull, nell’ultima gara prima della pausa olimpica che saluterà il debutto dello sci alpinismo a cinque cerchi. Quarta Alba De Silvestro, a sua volta assoluta protagonista di giornata. Imprendibile, ancora una volta, è la francese Emily Harrop, ma nella sua scia Murada centra il terzo podio stagionale dopo il secondo posto di Solitude e il terzo di Courchevel, con De Silvestro a chiudere ai piedi di un podio completato dall’altra francese Margot Ravinel.

 

Fonte: fisi.org

