Giulia Murada ancora sul podio nella coppa del mondo di sci alpinismo. La valtellinese è seconda nella sprint di Boi Taull, nell’ultima gara prima della pausa olimpica che saluterà il debutto dello sci alpinismo a cinque cerchi. Quarta Alba De Silvestro, a sua volta assoluta protagonista di giornata. Imprendibile, ancora una volta, è la francese Emily Harrop, ma nella sua scia Murada centra il terzo podio stagionale dopo il secondo posto di Solitude e il terzo di Courchevel, con De Silvestro a chiudere ai piedi di un podio completato dall’altra francese Margot Ravinel.

Fonte: fisi.org