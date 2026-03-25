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Sci, Coppa del mondo di slalom a McGrath. Ultima gara della stagione a Timon Haugan

Sci

Con l'ottava posizione nell’ultimo slalom della stagione e approfittando del quinto posto di Clement Noel e dell'inforcata di Lucas Pinheiro Braathen, Atle Lie McGrath (noto per la ‘fuga’ nel bosco allo slalom nel corso dell’ultima Olimpiade di Milano Cortina), ha vinto la Coppa del mondo di slalom speciale. Ultima gara della stagione al norvegese Timon Haugan. 11° l'azzurro Tommaso Sala, 17° Alex Vinatzer

TUTTI I RISULTATI - CLASSIFICHE COPPA DEL MONDO

L'ordine di arrivo

1.      Timon Haugan (NOR) 2:03.75

2.      Loic Meillard (SVI) a 0.44

3.      Eduard Hallberg (FIN) a 1.03

4.      Henrik Kristoffersen (NOR) a 1.12

5.      Clement Noel (FRA) a 1.13

6.      Tangui Nef (SVI) a 1.67

7.      Michael Matt (AUT) a 1.70

8.      Atle Lie McGrath (NOR) a 1.79

9.      Linus Strasser (GER) a 2.38

10.  Victor Muffat-Jeandet (FRA) a 2.41

11.  Tommaso Sala (ITA) a 2.50

17. Alex Vinatzer (ITA) a 2.98

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