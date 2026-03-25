Con l'ottava posizione nell’ultimo slalom della stagione e approfittando del quinto posto di Clement Noel e dell'inforcata di Lucas Pinheiro Braathen, Atle Lie McGrath (noto per la ‘fuga’ nel bosco allo slalom nel corso dell’ultima Olimpiade di Milano Cortina), ha vinto la Coppa del mondo di slalom speciale. Ultima gara della stagione al norvegese Timon Haugan. 11° l'azzurro Tommaso Sala, 17° Alex Vinatzer

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