Lisa Vittozzi vince la mass start di Oslo

Lisa Vittozzi ha vinto l'ultima gara di Coppa della stagione trionfando nella mass start, format di gara che mancava alla sua collezione di successi. Per l'azzurra è la quarta vittoria stagionale, la terza in Coppa del Mondo oltre al titolo olimpico di Anterselva, mentre il conteggio totale dei podi sale a quota 39, incluse le sei medaglie olimpiche e iridate

"Avevo mal di stomaco e non ero sicura di partire"

Per l'azzurra è la quarta vittoria stagionale, la terza in Coppa del Mondo oltre al titolo olimpico di Anterselva, mentre il conteggio totale dei podi sale a quota 39, incluse le sei medaglie olimpiche e iridate: "Non ero sicura di partire, non mi sento a posto con lo stomaco. Ma sono ovviamente contenta di essere partita, ho dato tutto nel giro finale e ho trovato il successo. E' davvero bello concludere la stagione in questo modo", le sue parole post vittoria. Il successo di Holmenkollen porta oltrettuto Lisa al doppio podio finale nelle classifiche di Coppa del Mondo: la carabiniera di Sappada è seconda nella graduatoria di mass start con 186 punti alle spalle di Simon (245) e davanti a Michelon (183), mentre la Coppa del Mondo si chiude con il trionfo di Jeanmonnot (1135) davanti ad Hanna Öberg (958) e alla stessa Vittozzi, a quota 935.