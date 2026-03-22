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Biathlon, Lisa Vittozzi vince la mass start di Oslo

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Lisa Vittozzi ha vinto l'ultima gara di Coppa della stagione trionfando nella mass start, format di gara che mancava alla sua collezione di successi. Per l'azzurra è la quarta vittoria stagionale, la terza in Coppa del Mondo oltre al titolo olimpico di Anterselva, mentre il conteggio totale dei podi sale a quota 39, incluse le sei medaglie olimpiche e iridate

Lisa Vittozzi si prende la copertina finale della stagione di Coppa del Mondo di biathlon e trionfa nella mass start di Holmenkollen, trovando nella mitica collina di Oslo la prima vittoria in carriera nel format di gara, unico che mancava ad una collezione che parla ora di 10 vittorie in Coppa del Mondo, un titolo olimpico (nell'inseguimento) ed uno mondiale, nella 15 chilometri individuale. Una vittoria in crescendo, per la trentunenne sappadina, scivolata momentaneamente indietro in classifica per via dell'unico errore nel poligono d'apertura. Da quel momento è stata una progressione continua: tredicesima a metà gara, quinta dopo la prima sessione in piedi, seconda dopo l'ultimo poligono. Il giro finale ha visto l'azzurra chiudere il gap su Hanna Öberg (0-0-0-1) per poi staccarla all'ingresso nello stadio, per imporsi in 34'58″9 (1-0-0-0) con 4″2 sulla svedese, mentre il terzo gradino del podio va alla ceca Tereza Vobornikova (0-0-0-1). 

"Avevo mal di stomaco e non ero sicura di partire"

Per l'azzurra è la quarta vittoria stagionale, la terza in Coppa del Mondo oltre al titolo olimpico di Anterselva, mentre il conteggio totale dei podi sale a quota 39, incluse le sei medaglie olimpiche e iridate: "Non ero sicura di partire, non mi sento a posto con lo stomaco. Ma sono ovviamente contenta di essere partita, ho dato tutto nel giro finale e ho trovato il successo. E' davvero bello concludere la stagione in questo modo", le sue parole post vittoria. Il successo di Holmenkollen porta oltrettuto Lisa al doppio podio finale nelle classifiche di Coppa del Mondo: la carabiniera di Sappada è seconda nella graduatoria di mass start con 186 punti alle spalle di Simon (245) e davanti a Michelon (183), mentre la Coppa del Mondo si chiude con il trionfo di Jeanmonnot (1135) davanti ad Hanna Öberg (958) e alla stessa Vittozzi, a quota 935. 

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