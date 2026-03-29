Coppa del mondo di skicross, Deromedis vince al fotofinish l'ultima tappa di Gällivareskicross
L'azzurro ha chiuso con una vittoria nell'ultima tappa di Gällivare la stagione di Coppa del Mondo di skicross, battendo al fotofinish il canadese Howden, vincitore della classifica generale. Tra le donne trionfo di Naslund
L'azzurro Simone Deromedis ha chiuso con una vittoria la stagione di Coppa del Mondo di skicross. Il campione olimpico di Milano Cortina ha vinto la seconda gara della tappa conclusiva a Gällivare, in Svezia, ottenendo il terzo successo stagionale in CdM. All'indomani dell'uscita in semifinale per il colpo subito dal francese Youri Duplessis-Kergomard, Deromedis è salito sul podio insieme con Edoardo Zorzi, terzo nonostante la caduta in finale. La vittoria è arrivata al termine di un duello con il canadese Reece Howden, vincitore della classifica generale, risolta solo al fotofinish dal 25enne trentino, avanti solo di mezzo dito. La Coppa del Mondo si chiude, dunque, col trionfo di Howden (1061 punti) davanti a Deromedis (750), mentre al femminile sono 1268 i punti di Sandra Naslund che ha vinto anche oggi. L'azzurra Jole Galli, che si era arresa in semifinale, ha chiuso al quinto posto.
"Non potevo finire meglio. Il contatto con Youri di ieri..."
"È stata una grande sfida con Reece - ha commentato Deromedis -, questa volta l'ho battuto e non potevo finire meglio questo inverno pazzesco. Mi preme tornare sull'incidente di ieri: il contatto con Youri non è stato regolare, ma nulla è stato fatto con intenzione, può capitare. L'uscita di ieri mi ha dato un'ulteriore carica per oggi e l'ho dimostrato sul campo".