L'azzurro Simone Deromedis ha chiuso con una vittoria la stagione di Coppa del Mondo di skicross. Il campione olimpico di Milano Cortina ha vinto la seconda gara della tappa conclusiva a Gällivare, in Svezia, ottenendo il terzo successo stagionale in CdM. All'indomani dell'uscita in semifinale per il colpo subito dal francese Youri Duplessis-Kergomard, Deromedis è salito sul podio insieme con Edoardo Zorzi, terzo nonostante la caduta in finale. La vittoria è arrivata al termine di un duello con il canadese Reece Howden, vincitore della classifica generale, risolta solo al fotofinish dal 25enne trentino, avanti solo di mezzo dito. La Coppa del Mondo si chiude, dunque, col trionfo di Howden (1061 punti) davanti a Deromedis (750), mentre al femminile sono 1268 i punti di Sandra Naslund che ha vinto anche oggi. L'azzurra Jole Galli, che si era arresa in semifinale, ha chiuso al quinto posto.