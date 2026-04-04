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Giulia Murada vince la Coppa del Mondo di sci alpinismo: trionfo storico per l'Italia

sci alpinismo

Trionfo storico per l'azzurra che riporta in Italia la Coppa del Mondo generale di sci alpinismo femminile. Giulia Murada trionfa dopo il terzo posto nell'ultima sprint della stagione

DE SILVESTRO-BOSCACCI VINCONO LA COPPA DI STAFFETTA MISTA

Giulia Murada conquista la Coppa del Mondo di sci alpinismo. L'azzurra è terza nella sprint di Villars sur Ollon, in Svizzera, e riporta così la Coppa generale femminile in Italia sedici anni dopo il terzo successo di Roberta Pedranzini. La valtellinese  diventa così la terza italiana a conquistare il successo nella classifica generale, dopo Francesca Martinelli - vincitrice della prima edizione nel 2006 - e la stessa Pedranzini (2007, 2008 e 2010). Una vittoria che interrompe il dominio recente della francese Emily Harrop, sul trono ininterrottamente dal 2022 al 2025 e vincitrice anche dell'ultima gara stagionale. Il successo finale prende forma con 1081 punti, davanti ad Harrop (1031) e a Margot Ravinel (943): la ventisettenne Murada in precedenza era stata seconda nella generale nel 2023 e terza nel 2022. Alba De Silvestro, oggi non in gara, chiude quarta con 660 punti. Tre atlete protagoniste anche dell'ultima sfida individuale della stagione: la finale di Villars vede Harrop conquistare il 24° successo personale nella specialità. Appena dietro Ravinel, seconda, Murada è terza e si conferma sul podio in tutte le sprint disputate nella stagione di Coppa del Mondo. Sono otto nel complesso i podi stagionali della valtellinese. La classifica finale della sprint vede Ravinel vincente con 532 punti seguita da Murada (512) e Harrop (500). L'ultima firma stagionale al maschile è invece dello svizzero Jon Kistler che si tiene alle spalle il francese Thibault Anselmet e lo spagnolo Oriol Cardona Coll. Luca Tomasoni trova il terzo quinto posto consecutivo. La Coppa del Mondo maschile è di Remi Bonnet che con 815 punti precede Paul Verbnjak e Thibault Anselmet. La stagione di Coppa del Mondo si chiude domenica 5 aprile con la prova mista a squadre

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