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Sci alpinismo, De Silvestro-Boscacci secondi a Villars: a loro la Coppa di staffetta mista

sci alpinismo

Alba De Silvestro e Michele Boscacci chiudono al secondo posto l'ultima staffetta mista della stagione e conquistano quindi il primo posto nella classifica di specialità. Un altro successo azzurro dopo il trionfo in Coppa del Mondo generale di Giulia Murada

GIULIA MURADA VINCE LA COPPA DEL MONDO DI SCI ALPINISMO

Alba De Silvestro e Michele Boscacci hanno chiuso sul podio la coppa del mondo di sci alpinismo, grazie al secondo posto nella staffetta mista nelle finali di Villars sur Ollon, in Svizzera. Il successo è andato al team spagnolo composto da Oriol Cardona Coll e Ana Alonso Rodriguez, mentre al terzo posto si sono piazzati i francesi Celia Perillat Pessey e Thibault Anselmet. All'indomani del trionfo di Giulia Murada nella classifica generale di Coppa del Mondo e dopo il successo della stessa De Silvestro nella graduatoria dell'individuale, l'Italia chiude la stagione con il primo posto nella classifica della staffetta mista: sono 336 i punti raccolti nel corso della stagione dalla coppia De Silvestro-Boscacci che precede la Svizzera e la Germania

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