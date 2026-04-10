Goggia: "Stagione non deludente, ma sotto attese"

Sci, Goggia: "Stagione non deludente, ma sotto le aspettative"sci alpino
La vincitrice della coppa di Super G e medaglia olimpica in discesa fa un bilancio sulla stagione appena conclusa: "Per certi versi è stata sotto le aspettative. Forse ci si attendeva un pochino di più perché il livello di sci espresso in allenamento è stato molto alto in tre discipline e non sempre in gara sono riuscita ad esprimermi"
Quella appena conclusa "è stata una stagione per certi versi sotto le aspettative. Forse ci si attendeva un pochino di più perché il livello di sci espresso in allenamento è stato molto alto in tre discipline e non sempre in gara sono riuscita ad esprimermi" ma "penso che le stagioni deludenti siano altre": lo ha spiegato la sciatrice Sofia Goggia parlando con i giornalisti a margine della cerimonia conclusiva del truck per la salute 'Io prevengo' a Milano. "A ogni modo - ha aggiunto - concludere la stagione portando a casa una medaglia olimpica, seppur di bronzo, in una giornata estremamente complicata, e una bellissima coppa del mondo di Super G che mai avevo ottenuto prima d'ora nella mia carriera, è qualcosa di molto bello e molto valoriale". Secondo Goggia "bisogna comunque avere una visione più ampia e oltre alla stagione in sé bisogna analizzare tutto quello che è stato il percorso e il palmares che si ha quando si arriva a casa, quindi - ha aggiunto - in fin dei conti sono molto contenta di quello che sono riuscita ad ottenere. Chiaro, sarebbe potuto essere di più. Questo mi motiva". "Io - ha concluso - sono una persona che ce la mette sempre tutta in tutte le cose della vita in cui ho provato a cimentarmi, non solo nello sport ma anche in tanti altri ambiti, quindi per me avere la costanza, la disciplina, porsi un obiettivo e lavorare sodo per raggiungerlo è un aspetto fondamentale".