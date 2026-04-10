Goggia: "Stagione non deludente, ma sotto attese"

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Sci, Goggia: "Stagione non deludente, ma sotto le aspettative"

sci alpino

La vincitrice della coppa di Super G e medaglia olimpica in discesa fa un bilancio sulla stagione appena conclusa: "Per certi versi è stata sotto le aspettative. Forse ci si attendeva un pochino di più perché il livello di sci espresso in allenamento è stato molto alto in tre discipline e non sempre in gara sono riuscita ad esprimermi"

Quella appena conclusa "è stata una stagione per certi versi sotto le aspettative. Forse ci si attendeva un pochino di più perché il livello di sci espresso in allenamento è stato molto alto in tre discipline e non sempre in gara sono riuscita ad esprimermi" ma "penso che le stagioni deludenti siano altre": lo ha spiegato la sciatrice Sofia Goggia parlando con i giornalisti a margine della cerimonia conclusiva del truck per la salute 'Io prevengo' a Milano. "A ogni modo - ha aggiunto - concludere la stagione portando a casa una medaglia olimpica, seppur di bronzo, in una giornata estremamente complicata, e una bellissima coppa del mondo di Super G che mai avevo ottenuto prima d'ora nella mia carriera, è qualcosa di molto bello e molto valoriale". Secondo Goggia "bisogna comunque avere una visione più ampia e oltre alla stagione in sé bisogna analizzare tutto quello che è stato il percorso e il palmares che si ha quando si arriva a casa, quindi - ha aggiunto - in fin dei conti sono molto contenta di quello che sono riuscita ad ottenere. Chiaro, sarebbe potuto essere di più. Questo mi motiva". "Io - ha concluso - sono una persona che ce la mette sempre tutta in tutte le cose della vita in cui ho provato a cimentarmi, non solo nello sport ma anche in tanti altri ambiti, quindi per me avere la costanza, la disciplina, porsi un obiettivo e lavorare sodo per raggiungerlo è un aspetto fondamentale".

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Altri Sport: Altre Notizie

Goggia: "Stagione non deludente, ma sotto attese"

sci alpino

La vincitrice della coppa di Super G e medaglia olimpica in discesa fa un bilancio sulla stagione...

La Wizz Air Milano Marathon 2026 live su Sky

Atletica

Domenica 12 aprile, in diretta su Sky e in streaming su NOW la Wizz Air Milano Marathon, che...

Masters al via, McIlroy parte bene e cerca il bis

Golf

Tra chi ha già completato il primo giro, a guidare la classifica è McIlroy, che con...

Calcavecchia via dal Masters per un... cellulare!

la curiosità

Vietato infrangere le regole al torneo di golf più atteso dell'anno. Se n'è accorto anche Mark...

Pallamano, Azzurre contro Olanda e Svizzera

guida tv

Due sfide decisive per la nazionale italiana femminile di pallamano, per gli ultimi impegni delle...
VAI ALLA SEZIONE

ALTRE NEWS