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Lindsey Vonn: "Non voglio decidere oggi sul ritiro, sono in modalità sopravvivenza"

l'intervista

In un'intervista all'Associated Press Lindsey Vonn è tornata a parlare del grave infortunio subito a Milano-Cortina e dell'ipotesi ritiro, al momento rispedita al mittente: "Oggi non sono nelle condizioni emotive giuste per prendere una decisione, non voglio commettere errori"

Nonostante otto interventi chirurgici e una lunga riabilitazione dopo la grave frattura alla gamba rimediata alle Olimpiadi di Milano-Cortina, Lindsey Vonn, 41 anni, non chiude a un possibile ritorno alle gare. "Non voglio saltare a conclusioni affrettate - ha puntualizzato la fuoriclasse americana in una lunga intervista rilasciata all'Associated Press -. Potrei ritirarmi, potrei non gareggiare mai più e andrebbe bene così, ma in questo momento non sono in una condizione emotiva tale da poter prendere una decisione. Sono ancora in modalità sopravvivenza. Non voglio prendere una decisione adesso perché penso che sarebbe affrettata e probabilmente troppo dettata dall'emotività, e non voglio commettere errori".

"Dolore estremo, infortunio diverso rispetto agli altri"

Dopo l'infortunio Vonn ha iniziato a documentare, anche con una certa autoironia, il suo percorso di recupero, tra tricicli elettrici e stampelle. "È un infortunio molto diverso rispetto agli altri, per la gravità del danno e per la consapevolezza che avrei potuto perdere la gamba", ha aggiunto all'Associated Press. "Riesco a sopportare molto dolore, ma questo è stato davvero estremo". Vonn dovrà sottoporsi a un nuovo intervento per ricostruire il crociato anteriore: "Una volta sistemato quello, ci vorranno altri sei mesi: quindi ho davanti a me almeno un anno e mezzo prima di poter tornare davvero al 100%, anche solo per allenarmi in palestra".

"Papà non vuole che torni? Se mi dici che non posso fare qualcosa..."

Il papà di Vonn, Alan Kildow, ha dichiarato che la sua carriera sarebbe finita se dipendesse da lui: "Lo dice per il mio bene - ha concluso la statunitense -. Ma ha dimenticato la regola fondamentale con me: se non vuoi che faccia qualcosa, non dovresti dirmi che non posso. Dimmi che non posso, e ti dimostrerò che ti sbagli". Parola di Lindsey.

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