Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Sofia Goggia rientra prima dall'Argentina dopo aver accusato malori

sci alpino

La campionessa azzurra - che si trovava a Ushuaia dallo scorso 23 agosto - rientra in anticipo dall'Argentina, dopo aver accusato dei malori. Nei prossimi giorni Goggia si sottoporrà a degli accertamenti in Italia

Trasferta argentina conclusa con anticipo da Sofia Goggia. La campionessa di sci bergamasca, vincitrice della medaglia di bronzo nella discesa olimpica di Milano Cortina 2026 e della Coppa del mondo di supergigante nella passata stagione, ha accusato dei malori durante la sua permanenza a Ushuaia che durava dallo scorso 23 agosto, e d'accordo con la Commissione Medica Fisi presieduta dal dottor Andrea Panzeri, ha deciso di rientrare in Italia per sottoporsi nei prossimi giorni agli accertamenti del caso. 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Altri Sport: Altre Notizie

Ultimate Championship LIVE: attesa per Jacobs

live Atletica

Seconda giornata di gare a Budapest per l'Ultimate Championship, evento alla sua prima edizione...

Atletica, Iapichino vince l'Ultimate Championship

Atletica

A Budapest Larissa Iapichino vince la finale di salto in lungo femminile dell'Ultimate...

World Athletics Ultimate Championship su Sky

guida tv

E' il weekend dell'Ultimate Championship, nuova competizione ideata dalla World Athletics per...

Vela in doppio, campionati italiani a Manfredonia

Vela

La città pugliese, dal 5 al 10 settembre, è diventata la casa di oltre 400 giovani veliste e...

sponsorizzato

Jacobs torna in gara a Budapest dopo l'infortunio

Atletica

Lo sprinter è atteso in gara sabato, 32 giorni dopo lo stop agli Europei di Birmingham. 14 gli...
VAI ALLA SEZIONE

ALTRE NEWS