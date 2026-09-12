Sofia Goggia rientra prima dall'Argentina dopo aver accusato malorisci alpino
La campionessa azzurra - che si trovava a Ushuaia dallo scorso 23 agosto - rientra in anticipo dall'Argentina, dopo aver accusato dei malori. Nei prossimi giorni Goggia si sottoporrà a degli accertamenti in Italia
Trasferta argentina conclusa con anticipo da Sofia Goggia. La campionessa di sci bergamasca, vincitrice della medaglia di bronzo nella discesa olimpica di Milano Cortina 2026 e della Coppa del mondo di supergigante nella passata stagione, ha accusato dei malori durante la sua permanenza a Ushuaia che durava dallo scorso 23 agosto, e d'accordo con la Commissione Medica Fisi presieduta dal dottor Andrea Panzeri, ha deciso di rientrare in Italia per sottoporsi nei prossimi giorni agli accertamenti del caso.