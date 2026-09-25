La Fisi ha fornito un aggiornamento sulle condizioni di Sofia Goggia, rientrata in Italia a metà mese dall'Argentina, dove aveva accusato malori durante la preparazione. La sciatrice "ha concluso una serie di esami clinici approfonditi presso la Casa di Cura La Madonnina e l'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, i quali hanno riscontrato due differenti infezioni virali che, sommate una con l'altra, hanno creato effetti ancor più amplificati a livello fisico, causando un forte stato di debilitazione all'atleta. Goggia ha già iniziato in questi giorni il percorso di recupero stilato in collaborazione con la commissione Medica FISI presieduta dal dottor Andrea Panzeri", conclude la nota.