In attesa dell'America's Cup nel luglio 2027, le acque di Napoli accolgono la seconda Preliminary Regatta dopo quella di maggio a Cagliari vinta da Luna Rossa. Otto regate di flotta e un match race in finale da vivere e vedere in diretta sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW assieme a notizie, approfondimenti, interviste e highlights anche sui canali social, sul sito e sulla app di Sky Sport AC40: COME SONO LE BARCHE DELLE REGATE PRELIMINARI

Da venerdì 25 a domenica 27 settembre, il Golfo di Napoli ospiterà la seconda Preliminary Regatta della stagione, dopo l’esordio di maggio a Cagliari con Luna Rossa vincitrice. Un evento che rappresenta un importante banco di prova per i team in vista della prossima edizione della competizione più antica al mondo, la Louis Vuitton America’s Cup, in programma sempre a Napoli dal 10 al 18 luglio 2027 e in diretta su Sky Sport. In acqua saranno protagonisti sei team e nove imbarcazioni. I padroni di casa di Luna Rossa, i detentori del trofeo di Emirates Team New Zealand e il team britannico GB1 schiereranno due equipaggi ciascuno (di cui uno formato da membri dei rispettivi programmi Youth&Women). Completano la flotta gli svizzeri di Alinghi, i francesi di La Roche-Posay Racing Team e American Racing Challenger Team USA. Le regate si disputeranno a bordo degli spettacolari AC40, imbarcazioni foiling capaci di superare i 40 nodi di velocità. Leggi anche America's Cup, calendario delle regate preliminari

La formula delle Preliminary Regattas Tra venerdì 25 e domenica 27 settembre si disputeranno otto regate di flotta, ossia con le nove imbarcazioni in gara nello stesso momento. Chi taglierà il traguardo per primo conquisterà 10 punti, via via tutti gli altri a scalare fino ai 2 punti per il nono e ultimo classificato. Al termine delle otto regate, i due AC40 che avranno totalizzato più punti si sfideranno nella finale di domenica 27 settembre, un match race con regata unica. Per poter gareggiare, la velocità del vento dovrà essere compresa tra il limite minimo di 7,5 nodi e quello massimo di 21. Il tempo massimo per concludere la regata sarà di 30 minuti ed entro i 5 di distacco dal vincitore, mentre il primo cancello si dovrà raggiungere in 7 minuti e senza la possibilità di chiedere la carta del ritardo di 5 minuti (eccezion fatta per la finale).

La copertura su Sky Sport e in streaming su NOW Sky Sport garantirà un’ampia copertura editoriale dell’evento che sarà trasmesso integralmente su Sky Sport Max. A guidare la narrazione della competizione sarà Guido Meda, voce di riferimento dell’America’s Cup su Sky, affiancato in telecronaca da Giovanni Bruno e dall’ex olimpionica Flavia Tartaglini. Sandro Donato Grosso seguirà invece l’evento sul campo con collegamenti, interviste e aggiornamenti in tempo reale. La copertura sarà arricchita da momenti di approfondimento dedicati, con studi pre e post gara in programma da venerdì a domenica, in concomitanza con le dirette delle prove in mare. Alla conduzione Francesca Piantanida insieme a Giulia Fava, velista e vincitrice della Women’s America’s Cup con Luna Rossa nel 2024, per offrire analisi tecniche, commenti e contenuti esclusivi. Ampio spazio all’evento anche su Sky Sport 24 con notizie, approfondimenti, interviste e highlights, oltre che sui canali social ufficiali, sul sito e sulla app di Sky Sport. Leggi anche Luna Rossa, i team per le regate di Napoli

La programmazione delle regate preliminari su Sky e in streaming su NOW VENERDÌ 25 SETTEMBRE Alle 13.45 – Studio Vela pre-gara su Sky Sport Max

– Studio Vela pre-gara su Alle 14.00 – 1° giornata (previste tre regate di flotta) su Sky Sport Max

– 1° giornata (previste tre regate di flotta) su Alle 16.00 – Studio Vela post gara su Sky Sport Max SABATO 26 SETTEMBRE Alle 13.45 – Studio Vela pre-gara su Sky Sport Max

– Studio Vela pre-gara su Alle 14.00 – 2° giornata (previste tre regate di flotta) su Sky Sport Max

– 2° giornata (previste tre regate di flotta) su Alle 16.00 – Studio Vela post gara su Sky Sport Max DOMENICA 27 SETTEMBRE Alle 13.45 – Studio Vela pre-gara su Sky Sport Uno e Sky Sport Max

– Studio Vela pre-gara su Alle 14.00 – 3° giornata (previste due regate di flotta e la finale) su S ky Sport Uno e Sky Sport Max

– 3° giornata (previste due regate di flotta e la finale) su S Alle 16.00 – Studio Vela post gara su Sky Sport Max e Sky Sport Uno