La Fisi ha annunciato le convocate per il gigante di Soelden che aprirà la Coppa del Mondo femminile: assenti annunciate Brignone e Goggia, torna Marta Bassino che aveva saltato la scorsa stagione per infortunio
Marta Bassino torna in Coppa del Mondo. Costretta a saltare la scorsa stagione per la frattura del piatto tibiale della gamba destra, la sciatrice piemontese ritornerà in gara in occasione del gigante femminile di Soelden, prova di apertura della Coppa del Mondo femminile 2026-2027, in programma sabato 24 ottobre sul ghiacciaio del Rettenbach. Qui Bassino ha vinto nel 2020, uno dei sette trionfi dell'azzurra in Coppa del Mondo, oltre alla coppa di gigante nel 2021.
Le altre azzurre convocate
La squadra azzurra, diretta da Gianluca Rulfi e seguita dall'allenatore responsabile Luca Agazzi, dovrà fare a meno di Federica Brignone e Sofia Goggia, assenze già annunciate. Accanto a Bassino ci saranno soprattutto Lara Della Mea, attualmente l’italiana meglio classificata nella start list di specialità (undicesima), e Laura Pirovano, che disputerà tutti i giganti della stagione. Attesa anche per il resto delle azzurre, a cominciare da Asja Zenere (17esima nella scorsa edizione), per proseguire con Ilaria Ghisalberti (a caccia della prima qualificazione sul Rettenbach dopo tre eliminazioni a metà gara), Giorgia Collomb (terza presenza), Tatum Bieler (bronzo l’anno passato nel gigante dei Mondiali junior di Narvik e all’esordio assoluto sul massimo circuito), Emilia Mondinelli (alla prima presenza fra le porte larghe) e Anna Trocker (campionessa del mondo juniores di specialità), mentre Alice Pazzaglia e Sophie Mathieu avranno il posto assicurato per tutta la stagione, grazie ai piazzamenti ottenuti l’anno passato in Coppa Europa. Il gruppo sta provando in questi giorni la parte alta del tracciato di gara insieme alle altre nazioni e rifinirà la preparazione in Val Senales da lunedì 19 a mercoledì 21 ottobre