Le altre azzurre convocate

La squadra azzurra, diretta da Gianluca Rulfi e seguita dall'allenatore responsabile Luca Agazzi, dovrà fare a meno di Federica Brignone e Sofia Goggia, assenze già annunciate. Accanto a Bassino ci saranno soprattutto Lara Della Mea, attualmente l’italiana meglio classificata nella start list di specialità (undicesima), e Laura Pirovano, che disputerà tutti i giganti della stagione. Attesa anche per il resto delle azzurre, a cominciare da Asja Zenere (17esima nella scorsa edizione), per proseguire con Ilaria Ghisalberti (a caccia della prima qualificazione sul Rettenbach dopo tre eliminazioni a metà gara), Giorgia Collomb (terza presenza), Tatum Bieler (bronzo l’anno passato nel gigante dei Mondiali junior di Narvik e all’esordio assoluto sul massimo circuito), Emilia Mondinelli (alla prima presenza fra le porte larghe) e Anna Trocker (campionessa del mondo juniores di specialità), mentre Alice Pazzaglia e Sophie Mathieu avranno il posto assicurato per tutta la stagione, grazie ai piazzamenti ottenuti l’anno passato in Coppa Europa. Il gruppo sta provando in questi giorni la parte alta del tracciato di gara insieme alle altre nazioni e rifinirà la preparazione in Val Senales da lunedì 19 a mercoledì 21 ottobre