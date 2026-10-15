Aleksander Aamodt Kilde è caduto durante una sessione di allenamento in Cile, procurandosi la rottura del tendine d'Achille. Lo ha comunicato la Fis sui social. Il norvegese, 34 anni, stava scendendo per una sessione di allenamento in discesa libera. In queste ore il vincitore della Coppa del mondo generale del 2020 sta tornando a casa a Innsbruck per ulteriori esami medici e per valutare le opzioni di trattamento con l'équipe medica di sua fiducia. Kilde, compagno di Mikaela Shiffrin, stava cercando la miglior condizione dopo il gravissimo infortunio subito nel 2024 a Wengen, quando dopo una caduta si era procurato gravi lesioni alla spalla e al polpaccio con le lamine degli sci.