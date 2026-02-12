Offerte Sky
Federica Brignone, dall'infortunio alla medaglia d'oro alle Olimpiadi in superG

Dall'infortunio all'oro olimpico, tutto in 315 giorni: quella di Federica Brignone è stata una delle più grandi imprese dello sport italiano. Tutto iniziato il 3 aprile 2025, con il brutto infortunio alla gamba sinistra in seguito a una caduta ai campionati italiani. Da lì gli interventi, il lungo percorso riabilitativo fino al ritorno alle gare e il meraviglio oro conquistato in superG a Cortina. Nella gallery tutte le tappe che hanno portato Brignone a compiere una straordinaria impresa

LA GARA DI FEDERICA

