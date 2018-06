Dopo la testimonianza scioccante dello scorso gennaio, Alexandra Raisman torna a farsi sentire. L'atleta statunitense, due ori e un bronzo a Londra 2012 e un oro e due argenti a Rio 2016, dopo la testimonianza di gennaio 2018 che mise sotto shock il mondo sportivo mondiale, torna a parlare di Larry Nassar. Lui, il suo molestatore, colui che abusò sessualmente di Aly e altre (tantissime) giovani ragazze della Nazionale USA in cui Nassar lavorava come medico. In un'intervista a The Improper Bostonian, Raisman ha ammesso che ne sta uscendo a fatica.

Le parole di Alexandra Raisman

"Rivivo costantemente quegli abusi. Mi ritengo fortunata dal fatto di essere stata ascoltata, perché ci sono tante persone che hanno parlato, ma non sono stato ascoltate. Ne sto uscendo a fatica. Vorrei essere ricordata per essermi mossa per una cosa giusta. Fare la cosa giusta è più importante di vincere medaglie. Vorrei cambiare questa generazione e fare in modo che nella prossima, nessun bambino abbia da dire 'Anche a me è successo' ".

La condanna a Larry Nassar

Oltre 150 vittime a chiedere una condanna esemplare. Un minimo di 40 anni fino a un massimo di 175 di prigione. “Ho appena firmato la tua sentenza di morte” - è stata la frase pronunciata dal giudice Rosemarie Aquilina prima di emettere la condanna. Questo è quanto avvenuto lo scorso gennaio dopo l'infagine lanciata dall'Indianapolis Star nel 2016, che ha portato a scoprire gli abusi per mano di Lawrence G. Nassar.