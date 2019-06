Tutti giù per terra! I giocatori sono stesi sul prato, volto rivolto verso l'erba. Non il più grande caso di sempre di recita della filastrocca "Girotondo", ma una vera e propria invasioni di api durante il Mondiale di cricket. È successo in Inghilterra, paese (insieme al Galles) che sta ospitando l'edizione 2019 della coppa del mondo. Al Riverside Ground, nella sfida tra Sri Lanka e Sudafrica, è andato in scena un siparietto piuttosto bizzarro, ma non inedito. Lo scorso aprile una partita (di calcio) in Argentina fu sospesa per lo stesso motivo. Mentre nel 2017, e curiosamente ancora in una sfida di cricket tra le stesse Sudafrica e Sri Lanka, le api invasero il terreno di gioco di Johannesburg.