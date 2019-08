È un Khabib scatenato - a parole - quello che si è concesso in un'intervista a ESPN in cui ha affermato di essere pronto ad andare in prigione a patto di poter "finire il lavoro" con Conor McGregor. La rivalità tra i due, è chiaro, non è tramontata con l'incontro dello scorso ottobre, quando il russo si impose al quarto turno. Mentre si prepara per il suo ritorno contro Dustin Poirier all'UFC 242, Nurmagomedov ha rivelato che le ferite rimangono fresche. Il campione russo è arrivato al punto di dire che è disposto a combattere contro McGregor per le strade.