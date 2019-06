In attesa del varo della nuova Luna Rossa il prossimo 25 agosto a Cagliari, Palermo ha tenuto a battesimo il team che proverà a vincere la Coppa America 2021. L’equipaggio sarà guidato dall’esperto skipper Max Sirena, che ha introdotto uno dopo l’altro i suoi uomini nel corso della conferenza stampa. "Con il monoscafo volante, la novità più interessante, la barca raggiungerà velocità elevatissime", ha detto l'ex skipper di New Zeland.Presente anche il patron dell’imbarcazione italiana, Patrizio Bertelli: “La mia Coppa America l’ho già vinta in questi venti anni in cui abbiamo costruito il team all'interno del quale abbiamo condiviso gioie e dolori – ha spiegato l’ad di Prada al Circolo della Vela Sicilia, dove si è tenuto l’evento -. Ho visto nascere figli da ragazzi e ragazze che si sono innamorati e sposati. Ma soprattutto posso dire che abbiamo creato una scuola italiana nella vela. Il nostro è un lavoro di successo perché ha coniugato l’eccellenza italiana nel reperimento dei materiali allo sviluppo della tecnologia. Perciò credo che la sua sfida Luna Rossa l’abbia già vinta". Per l'occasione è stato svelato il prototipo della barca, una piccola anticipazione della presentazione di agosto: il nero sembra il colore dominante.

"Si tratta di una sfida italiana di altissima tecnologia, oltreché sportiva - ha spiegato l'ad del gruppo Pirelli Marco Tronchetti Provera -. Luna Rossa non solo è la nazionale della vela italiana, ma anche la nazionale delle tecnologie italiane. A fare gli onori di casa il sindaco di Palermo Leoluca Orlando: “Ancora una volta un'eccellenza dello sport internazionale sceglie Palermo a conferma del percorso culturale che stiamo vivendo in questi anni”, ha detto il primo cittadino della città siciliana.