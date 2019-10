Vela, Marco Gradoni a 15 anni è il più giovane World Sailor of the Year

A soli 15 anni il velista italiano Marco Gradoni è diventato il più giovane vincitore nella storia del premio Rolex World Sailor of the Year, prima di lui, per l’Italia, solo Alessandra Sensini

Marco Gradoni (Tognazzi Marine Village ASD) è stato insignito del premio Rolex World Sailor of the Year per i suoi successi nella classe Optimist: è il primo atleta ad aver vinto infatti tre titoli consecutivi ai Mondiali di classe Optimist, ottenendo 14 medaglie d’oro e diventando il primo velista al mondo a raggiungere questo risultato.

Quanto al suo palmares, Gradoni ha vinto le edizioni 2017 e 2018 degli Optimist World Championship e ha ottenuto un risultato definito storico nel 2019, vincendo anche il terzo titolo consecutivo dell’Optimist World Championship ad Antigua, competendo con 250 velisti provenienti da 65 nazioni e guidando la squadra italiana alla vittoria del titolo.

"È un sogno diventato realtà essere qui alle Bermuda con i migliori velisti del mondo. È qualcosa di veramente straordinario per me. I precedenti vincitori - ha spiegato il giovane velista-sono campioni assoluti della vela, stare in loro compagnia è incredibile, ma so che devo rimanere con i piedi per terra, concentrato sui miei obiettivi. Sono senza parole, è davvero un onore per me. Dal 2017 ho lavorato molto e ho cercato di rimanere concentrato. Ogni giorno pensavo a come potevo migliorare, come continuare a studiare e come fare fare tutto al meglio e sono soddisfatto dei risultati. Vorrei ringraziare mia mamma per avermi supportato."