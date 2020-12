Si chiude in perfetta parità l'America's Cup World Series di Luna Rossa, che nella terza e ultima giornata di regate vince con Team Ineos UK e perde per la seconda volta con New Zealand. Il defender conquista contro gli italiani il punto decisivo per alzare il trofeo. La Christmas Cup questa notte dalle 3 su Sky Sport Uno, Sky Sport Collection e in streaming su NOW TV

