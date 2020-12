Al via America’s Cup World Series e Christmas Cup

Si entra nel vivo della comeptizione: dalla notte tra mercoledì 16 e giovedì 17 dicembre arrivano live su Sky la Prada America’s Cup World Series e la Christmas Race (ore 03.00 Sky Sport Uno, Sky Sport Collection e in streaming su NOW TV). E da gennaio 2021 tutta la 36^edizione dell'America's Cup in diretta da Auckland con un canale dedicato

Vela ai massimi livelli su Sky con l’ America’s Cup , la più famosa, importante, prestigiosa e antica regata di vela al mondo, con la 36^edizione che sarà trasmessa in diretta . Sky seguirà tutta la manifestazione , a partire dall’unica tappa delle World Series , banco di prova per testare le imbarcazioni pronte alla sfida, cui farà seguito la Christmas Cup . Inoltre, da metà gennaio 2021, Sky dedicherà un intero canale all’America’s Cup , con dirette, studi e differite nel corso della giornata. Tutte le gare, le ultime notizie, speciali, interviste ai protagonisti, aggiornamenti, le immagini più belle e tanto altro.

Si parte, dunque, con le World Series e con le regate dei nuovi equipaggi degli AC 575, che daranno vita alle prime sfide di questa edizione. Tutto in diretta a partire dalle ore 03.00 della notte tra mercoledì 16 e giovedì 17 dicembre su Sky Sport Uno , Sky Sport Collection , in streaming su NOW TV e disponibile su Sky Go , anche in HD. E per chi non potrà assistere al live notturno, le regate saranno riproposte in diversi orari nel corso delle giornate di gare. Inoltre, Coppa America anche su Sky Sport 24 , che sarà il punto di riferimento di questo grande evento, con uno studio conclusivo previsto il 20 dicembre.

Il racconto delle regate sarà affidato a Guido Meda , che avrà al suo fianco, per il commento, la velista Flavia Tartaglini , specialista della tavola a vela RS-X, con un bronzo europeo in carriera e che vanta partecipazioni a una Olimpiade e ai Giochi del Mediterraneo, e Roberto Ferrarese , due olimpiadi alle spalle e tre partecipazioni alla Coppa America, due da velista e una da coach.

Quattro le imbarcazioni al via, i favoriti neozelandesi di Emirates Team New Zealand, gli italiani di Luna Rossa Prada Pirelli, gli americani di New York Yacht Club American Magic e i britannici di Ineos Team UK. Il programma prevede due Round Robin, con le imbarcazioni che sfideranno i rivali due volte per ciascuna e con Luna Rossa subito in acqua contro i forti neozelandesi. In tutto, quattro regate spalmate su tre giornate di gara, alle fine delle quali verrà stilata la classifica definitiva, che decreterà l’imbarcazione vincitrice di queste World Series. Inoltre, saranno proprio italiani e neozelandesi a chiudere la fase a gironi del Round Robin, con il loro secondo incontro, il 19 dicembre.

La Christmas Race

La graduatoria finale servirà anche a definire gli accoppiamenti per la Christmas Race, da seguire sempre live su Sky nella notte italiana tra sabato 19 e domenica 20 dicembre, anche in questo caso a partire dalle ore 3. La somma dei risultati di queste due competizioni definirà, oltre al vincitore della Christmas Cup, anche gli abbinamenti per la Prada Cup di gennaio che, a sua volta, determinerà il “Challenger”, ovvero lo sfidante alla Coppa America che dal 6 al 21 marzo 2021 regaterà contro Team New Zealand, per aggiudicarsi la “Auld Mug”, la “Vecchia Brocca”, nata nel lontano 1851.