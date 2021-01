America’s Cup, con la Prada Cup si fa sul serio

Ora si fa sul serio, non vi è più tempo per arrivare secondi, così è sempre stata la Coppa America nella storia di appena 170 anni … il più antico trofeo dello sport al mondo: conta solo chi vince e, come si narra dal 1851, “non c’è secondo”. Non serve fare bella figura soprattutto quando per vincere la coppa degli sfidanti, la Prada Cup si è solo in 3. Tutti e tre hanno lavorato per tre anni in segretezza e, per questioni di pandemia, anche in perfetta solitudine fino ai primi scontri prenatalizi delle World Series. Quello che si è visto ha decretato anche una classifica e parla chiaro: una spanna davanti a tutti ci sono i detentori neozelandesi, alle loro spalle, di poco, e sullo stesso piano americani di America Magic e italiani di Luna Rossa Prada Pirelli. Più indietro i ricchi e talentuosi britannici di team Ineos. Ora si azzera tutto anche perché, come dei veri pugili tutti si sono studiati e come vuole la tradizione dell’America’s Cup si sono nascosti. Di sicuro quando scenderanno nuovamente in acqua e modifiche ne avranno fatte ed è meglio non avanzare pronostici. Il miglior pronostico è comunque lo spettacolo. Una nuova classe di barche che ha stupito per la velocità, di quello eravamo sicuri, ma anche in affidabilità di manovra; ora abbiamo anche imparato a conoscere il movimento dei foil, le ali che fanno volare, degli spostamenti dell’equipaggio e dei timonieri, dei salti di vento per un campo di regata imprevedibile. Ecco quindi il tanto decantato spettacolo e vi assicuro nulla è scontato fino alla fine dell’ultimo lato, dell’ultimo bordo.