American Magic è davvero ferita. Se lo sarà irrimediabilmente oppure no lo scopriremo la settimana prossima, quando sarà ora di tornare a regatare. Certo lo scafo americano è gravemente danneggiato. Come potete vedere dalla foto scattata quando la barca era stata finalmente messa in salvo alla base, una importante porzione di scafo è lesionata e ha aperto una falla di forma quadrata di circa mezzo metro di lato.

Le ipotesi vedi anche Paura American Magic, si ribalta in acqua. FOTO È probabile che quando American Magic è ricaduta in acqua dopo la terribile impennata, qualcosa che era fissato all’interno abbia ceduto andando a spingere sullo scafo sfondandolo. Le ipotesi parlano di una pesante centralina o di un pacco batterie. Ora si spiega come in pochissimo tempo American Magic avesse iniziato ad inabissarsi e solo l’intervento tempestivo dei soccorsi con le pompe idrovore e anche delle barche appoggio abbia impedito che American Magic affondasse sul posto.

La conta dei danni approfondimento Giornata folle, con brividi e acrobazie Ora alla base americana si contano i danni. Premesso che la parte sfondata dello scafo può essere riparata e rappezzata con delle laminazioni, bisognerà valutare i danni agli impianti. Queste barche si basano molto sui sistemi elettronici e sull’elettroidraulica degli impianti di movimentazione dei foils. E non c’è niente di peggio dell’acqua di mare, con le sue proprietà corrosive, per creare danni irreversibili. Peraltro questi scafi progettati per la velocità, all’interno sono volumi vuoti senza paratie stagne, per cui l’acqua si infiltra ovunque.