Bilancio in parità per Luna Rossa, che chiude la terza giornata di regate della Prada Cup con una vittoria e una sconfitta. Ad Auckland, l'imbarcazione italiana ha ceduto ancora una volta a Ineos Uk, seppur con tanti rimpianti dopo una prima regata che è stata annullata da parte del comitato per salto di vento, quando l'AC75 di Bertelli era in testa. Luna Rossa era partita meglio anche nella seconda regata, arrivando ad avere anche un vantaggio in doppia cifra di 10''. Nel terzo lato, però, Ineos prende la parte buona e si porta in testa, gestendo e arrivando al traguardo con 18'' di vantaggio. Per 'Sir' Ben Ainslie si tratta del quarto successo in questa Prada Cup, in cui è ancora imbattuto. Drammatica invece l'ultima regata, con American Magic che domina e arriva all'ultima boa con un vantaggio di oltre 40'': qui però l'AC75 si impenna e si ribalta a forte velocità. Luna Rossa recupera, vince e porta a casa il suo secondo punto di giornata. Tutti salvi i membri dell'equipaggio di American Magic, come confermato dagli organizzatori. La Prada Cup torna nella notte tre giovedì e venerdì prossimo, con Luna Rossa che sfiderà Ineos nella seconda regata di giornata.