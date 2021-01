American Magic, dopo l’autentica corsa contro il tempo compiuta per riparare l’imbarcazione danneggiata durante il round robin e prendere parte alla semifinale di Prada Cup contro Luna Rossa (il via stanotte dalle 3 su Sky, chi vince affronta Ineos), è tornata in acqua per una sorta di “prova generale”. Una sessione in cui non sono mancate emozioni e brividi, con lo scafo che a un certo punto si è pericolosamente impennato. Ma questa volta, la scuffia è stata evitata. IL VIDEO

