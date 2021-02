Parte con il piede giusto la finale di Prada Cup per Luna Rossa, che vince le prime due regate contro Ineos Uk e si porta a cinque successi dalla conquista del trofeo. "I ragazzi hanno fatto un grande lavoro, ma abbiamo ancora tanto davanti a noi", ha detto James Spithill. Stanotte si torna in acqua dalle 4: tutto in diretta su Sky Sport IL COMMENTO DI GUIDO MEDA Condividi:

Meglio di così non poteva cominciare la finale di Prada Cup per Luna Rossa. Nelle acque di Auckland, l'AC75 italiano vince le prime due regate contro il Team Ineos Uk e si porta a cinque successi dalla conquista del trofeo e della finale di America's Cup. Luna Rossa sfata così il tabù di Britannia, che l'aveva sempre battuta nei tre precedenti che risalivano al round robin. Nelle prima regata, con vento leggero da Nord-Est (6-9 nodi), Ineos sbaglia qualcosa in partenza ed è costretta a inseguire: gli italiani sono praticamente perfetti, aumentano il vantaggio a ogni lato e chiudono comodamente con un gap di 1'52''. Vento più forte nella seconda regata (14-17 nodi), con Ineos che questa volta parte meglio e si trova anche in testa: Luna Rossa però sceglie il lato giusto e una volta davanti aumenta, lenta ma costante, il gap dai rival. Chiude con 26'' di vantaggio e vola sul 2-0, in una giornata da ricordare. Si gareggia al meglio delle 13 regate: porta a casa la Coppa il primo AC75 che ne conquista 7. Eventuale 'bella' in programma il 22 febbraio. Chi vince andrà a sfidare per l'America's Cup i detentori di Team New Zealand, dal 6 al 15 marzo.

Spithill: "C'è ancora tanto in gioco" La curiosità Luna Rossa, Spithill sul ring con Parker! VIDEO "E' sempre difficile scendere in acqua, perchè con queste classi di imbarcazioni non abbiamo fatto molte gare. I ragazzi hanno fatto grandi manovre e sono stati capaci di restare sempre davanti ai rivali - ha spiegato James Spithill, timoniere di Luna Rossa -. Abbiamo una grande barca, un grande pacchetto e un grande team. Siamo fiduciosi, ma sappiamo che c'è ancora molto in gioco. Abbiamo commesso qualche errore e proveremo a non commetterne più già da domenica".

I risultati della prima giornata della finale Gara-1: Ineos Uk vs Luna Rossa 0-1 Gara-2: Luna Rossa vs Ineos Uk 1-0 Luna Rossa-Ineos Uk 2-0

Prada Cup, il calendario della finale approfondimento Luna Rossa, l’ansia della finale Domenica 14 febbraio

Gara-3: Luna Rossa vs Ineos Uk (ore 4) Gara-4: Ineos Uk vs Luna Rossa (a seguire)

Mercoledì 17 febbraio Gara-5: Ineos Uk vs Luna Rossa (ore 4) Gara-6: Luna Rossa vs Ineos Uk (a seguire)

Venerdì 19 febbraio Gara-7: Luna Rossa vs Ineos Uk (ore 4) Gara-8*: Ineos Uk vs Luna Rossa (a seguire)

Sabato 20 febbraio Gara-9*: Ineos Uk vs Luna Rossa (ore 4) Gara-10*: Luna Rossa vs Ineos Uk (a seguire)

Domenica 21 febbraio Gara-11*: Luna Rossa vs Ineos Uk (ore 4) Gara-12*: Ineos Uk vs Luna Rossa (a seguire)

Lunedì 22 febbraio Gara-13*: Ineos Uk vs Luna Rossa (ore 4)

*se necessaria