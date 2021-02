le date

Luna Rossa-Ineos Uk: il calendario della finale

Nella prima regata il vento è debole nella zona della partenza. Si tratta di mantenere la barca in volo prima del via, cosa che agli italiani riesce perfettamente, mentre gli inglesi, che azzardano una manovra da pistoleri, si trovano sprofondati e giù dai foil. Luna Rossa va via, come un delfino felice. I nostri sentono e vedono il vento, possono andare a vincere senza nemmeno guardare gli avversari che incassano due minuti. Nella seconda regata lo scenario cambia , il vento aumenta fino a quasi raddoppiare, ed è un’opportunità per valutare le barche in una condizione nuova. Morale: Luna Rossa va forte anche così. Gli inglesi migliorano la partenza, provano ad inchiodare Luna Rossa, ma la reazione italiana è immediata e proficua. Si va via insieme. Ci si incrocia con poco margine a vantaggio della barca italiana. A voler cercare un errore in bolina non c’è. A volerlo cercare in poppa nemmeno. Bruni e Spithill si intendono come compari, Sibello li indirizza. Al baronetto inglese, almeno momentaneamente si storta la bocca in una smorfia che vale due punti. A zero.