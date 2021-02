Luna Rossa-Ineos Uk: il calendario della finale

Comincia nella notte la sfida di Luna Rossa a Team Ineos Uk nella finale di Prada Cup, al meglio delle 13 regate: porta a casa il trofeo l'imbarcazione che ne vince sette. In palio anche il posto di sfidante a Team New Zealand in America's Cup. Ecco il calendario completo delle regate, tutte da seguire in diretta su Sky Sport

Luna Rossa contro Team Ineos , per la finale di Prada Cup ma soprattutto per andarsi a giocare la 36^ edizione dell'America's Cup contro i detentori di Team New Zealand. Sarà una spettacolare battaglia quella che andrà in scena da questa notte nelle acque di Auckland, tutto in diretta su Sky Sport . Dopo aver stravinto la semifinale con American Magic, ora l'imbarcazione italiana alza l'asticella e si troverà di fronte il team guidato da Sir Ben Ainslie , quattro volte Campione Olimpico e dominatore del round robin. Nei tre precedenti ha sempre vinto Ineos , ma l'equilibrio in mare ha regnato sovrano. Si gareggia al meglio delle 13 regate : porta a casa la Coppa il primo AC75 che ne conquista 7. Si parte nella notte tra il 12 e il 13 febbraio, con l'eventuale 'bella' in programma il 22. Chi vince andrà a sfidare per l'America's Cup i detentori di Team New Zealand, dal 6 al 15 marzo.

Guida tv: la Prada Cup su Sky

La Prada Cup è da seguire in diretta a partire dalle ore 4 su Sky Sport America’s Cup, disponibile sul 205 del telecomando Sky, ma anche su Sky Sport Uno e in streaming su NOW TV. Telecronaca affidata a Guido Meda, affiancato nel commento dalla velista Flavia Tartaglini, specialista della tavola a vela RS-X, con un bronzo europeo in carriera e che vanta partecipazioni a una Olimpiade e ai Giochi del Mediterraneo, e da Roberto Ferrarese, due olimpiadi alle spalle e tre partecipazioni alla Coppa America, due da velista e una da coach. Prosegue la programmazione, 24 ore su 24, del canale dedicato all’evento neozelandese, Sky Sport America’s Cup. Tanti i contenuti da seguire sul canale 205, per immergersi nella competizione e per comprendere al meglio il mondo della vela: dalle dirette notturne di tutte delle gare, alle differite nel corso della giornata per chi non avrà avuto la possibilità di seguirle live; ma anche speciali, film storici, magazine, rubriche come “I Signori della vela”, eventi e tutte le news dal campo di regata. Inoltre, uno Spazio di approfondimento accompagna ciascuna giornata, per fare il punto della situazione gara dopo gara, con un occhio particolare alle performance del team italiano presente in Nuova Zelanda, Luna Rossa Prada Pirelli. Conduzione affidata a Eleonora Cottarelli e Giovanni Bruno. Il tutto a partire dalle ore 11 su Sky Sport 24, con riproposizioni alle 12 e alle 17 su Sky Sport America’s Cup.