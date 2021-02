Dopo il parziale di 4-0 di Luna Rossa contro Team Ineos nella finale della Prada Cup, sul web è circolato un video che, parodiando una famosa pubblicità, racconta in maniera ironica come la Nuova Zelanda si stia preparando ad accogliere gli sfidanti italiani in finale. Ma per arrivare a contendere il trofeo ai neo zelandesi all'imbarcazione italiana servono ancora 3 vittorie (la finale di Prada Cup si gioca al meglio delle 13 regate)

AMERICA'S CUP 2021, TUTTE LE NOTIZIE