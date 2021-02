Grande soddisfazione in casa Luna Rossa dopo il trionfo in Prada Cup e il pass guadagnato per la finale di America's Cup. Bruni: "Fantastico, è un grande giorno per l'Italia". Spithill: "Siamo stati calmi e abbiamo limitato gli errori". La resa di 'Sir' Ben Ainslie: "Hanno meritato la vittoria, giù il cappello agli italiani"

"Questo è un grande giorno per l'Italia". Sono queste le prime parole a caldo di Francesco Bruni, timoniere di Luna Rossa, subito dopo aver conquistato la Prada Cup contro Team Ineos Uk e il pass per la finale di America's Cup. "Fantastico - ha detto -. E' un grande giorno per noi e per Luna Rossa, ma è anche un grande giorno per l'Italia. E' stata una finale molto difficile, ora dobbiamo subito concentrarci sulla bella battaglia che ci aspetta in America's Cup". Soddisfatto anche il co-timoniere James Spithill: "E' stata una buona giornata in ufficio - ha detto -. Abbiamo limitato gli errori, mantenuto la calma e preso buone decisioni. La barca poi ha fatto il resto". Luna Rossa sfiderà Team New Zealand a partire dal prossimo 6 marzo.