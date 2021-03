Luna Rossa&New Zealand: in acqua verso la finale

Cresce l'attesa per la finale, che non inzierà prima del 10 marzo, causa lockdown. I due team escono in mare, pronti alla sfida. Max Sirena: "Ci saranno tre-quattro novità rispetto alla Prada Cup"

L'inizio della finale di Coppa America tra Luna Rossa e Team New Zealand ad Auckland è stato posticipato per il lockdown. Non si tornerà in acqua per la sfida finale prima del 10 marzo- live su Sky Sport America's Cup, canale 205- ma questo non fa che aumentare l’attesa. E allora i due team escono in mare, aspettando la data ufficiale della competizione. “Dovremo aspettare ancora qualche giorno per regatare- spiega Max Sirena di Luna Rossa- ma entrambi siamo pronti”.