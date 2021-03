Al via ad Auckland la finale della 36^ edizione dell'America's Cup: Luna Rossa sfida i Defender di New Zealand, con l'obiettivo di portare per la prima volta nella storia in Italia la Auld mug. Sul nostro live-blog cronaca e aggiornamenti in diretta, Gara 1 e Gara 2 in diretta su Sky Sport America's Cup (canale 205).

AMERICA'S CUP. I PODCAST