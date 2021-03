James Spithill commenta la prima giornata di regate della finale di America's Cup, con Luna Rossa che ha vinto Gara 2 con New Zealand: "Siamo stati bravi a rialzarci subito dopo il ko. In questo campo di regate conta la partenza, abbiamo seguito il piano e mantenuto la calma". Peter Burling: "Luna Rossa è veloce, noi dobbiamo toglierci un po' di ruggine" LUNA ROSSA-NEW ZEALAND 1-1 Condividi:

C'è soddisfazione in casa Luna Rossa dopo la prima giornata di regate di finale di America's Cup, con l'AC75 italiano che ha risposto in Gara 2 a New Zealand, chiudendo in parità sull'1-1 la puntata inaugurale di una serie che si preannuncia lunga ed equilibrata.

Spithill: "In questo campo di regata la virata è decisiva" le immagini Lotta all'ultima virata: Luna, che notte! FOTO "Siamo riusciti a rialzarci dopo la prima regata, è stata una bella vittoria - ha spiegato il timoniere di Luna Rossa, James Spithill, subito dopo Gara 2 -. L'ultima poppa? Siamo arrivati alla boa, abbiamo visto una pressione positiva sulla destra e siamo andati a cercarla. Abbiamo seguiti il piano che abbiamo prefissi, abbiamo mantenuto la calma e siamo arrivati davanti. Questo è uno dei campi di regata dove la partenza è decisiva. Abbiamo dovuto capire quando virare per prendere il vantaggio. Vediamo cosa succederà venerdì, non vediamo l'ora di tornare in acqua".