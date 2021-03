"No wind, no race": salta la quarta giornata di America's Cup tra Luna Rossa e New Zealand a causa della mancanza di vento. Dopo una lunga attesa, tutto rinviato a lunedì, con il calendario che slitta di un giorno: eventuale 'bella' fissata al 18 marzo

Rinviata la quarta giornata di finale di Coppa America tra Luna Rossa e Team New Zealand . Dopo due ore di attesa e vari tentativi, gli organizzatori hanno infatti deciso di cancellare Gara 7 e Gara 8 a causa del vento troppo debole sul campo di regata del Golfo di Hauraki. Non è infatti stato raggiunto il limite minimo di 6,5 nodi medi previsto dal regolamento per una regolare partenza. Le regate saranno recuperate nella notte di lunedì, con partenza dalle ore 4: tutto in diretta su Sky Sport America's Cup e sul nostro sito. Le previsioni parlano di vento ancora medio-debole (10-15 nodi ENE ), ma con condizioni che dovrebbero consentire il regolare svolgimento delle regate.

Cosa dice il regolamento

Secondo il regolamento dell'America's Cup, deve esserci una media di 6,5 nodi sul campo di regata per cinque minuti di tempo per poter partire regolarmente. La boa di bolina deve essere raggiunta in 12', pena l'annullamento della regata. Se superata la prima boa in tempo, scatta il limite dei 45' complessivi per poter concludere la gara. La finestra prevede per questa Coppa America che l'ultima gara debba cominciare non più tardi delle 18 ora locale, le 6 del mattino in Italia.