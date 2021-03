Fa male in casa Luna Rossa la sconfitta in Gara 9 contro New Zealand, al termine di una regata condotta magistralmente fino all'ultimo gate: "E' doloroso perdere così, ma continuiamo a lottare. Siamo orgogliosi di quanto fatto, non abbiamo rimpianti. Saremo aggressivi, sgomiteremo e spingeremo anche nelle prossime regate", ha detto Francesco Bruni. Burling: "Lotteremo fino a quando non porteremo a casa la Coppa America" LA CRONACA DI GARA 9 Condividi:

Delusione e dolore. Non usano giri di parole in casa Luna Rossa dopo il beffardo ko di Gara 9, unica regata disputata di giornata dopo l'annullamento della 10 a causa del vento instabile sul campo di regata C. Dopo aver condotto magistralmente per quattro gate e mezzo, resistendo agli assalti di New Zealand con grande capacità tattica, gli italiani sono finiti in un salto di vento che li ha costretti a rallentare. E' così sfumata l'opportunità di vittoria, lasciando ai Kiwi ben quattro match point per chiudere i conti.

Bruni: "Un dolore la sconfitta, ma siamo orgogliosi" "E' stato un dolore, ma continuiamo a lottare e non ci arrendiamo - ha spiegato il timoniere di Luna Rossa, Francesco Bruni -. Siamo orgogliosi di quanto fatto. Non siamo riusciti a cogliere ogni salto di vento, ma pensiamo già alla prossima regata. Abbiamo lottato parecchio, siamo andati benissimo all'inizio e ci sono state fantastiche chiamate. Abbiamo raggiunto la boa con un angolo stretto, non abbiamo rimpianti. Continueremo a essere aggressivi, a spingere e sgomitare, sperando di fare le chiamate giuste nei momenti cruciali"